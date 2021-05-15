Україна показала найкращий результат в історії на ЧЄ з артистичного плавання

Українки завоювали 8 медалей

Джерело - Суспільне Спорт.

Україна продемонструвала найкращий результат на чемпіонатах Європи по артистичному плаванню.

Про це повідомляє Суспільне.

Українки завоювали 8 медалей (4 золота і 4 срібла), піднімалися на подіум у всіх 8 дисциплінах з 10, в яких брали участь.

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Раніше найвищим досягненням було 7 медалей у 2016 році (1 золото і 6 срібних) і 2018 рік (1 золото, 5 срібних, 1 бронза).

У командному заліку Україна опинилася на першому місці за кількістю медалей і на другому за кількістю золотих, пропустивши Росію, у якої 6 перемог.