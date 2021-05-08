 Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію | Боротьба | Champion.com.ua
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Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію

Сьогодні 23:53 64 0
Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію
Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію
#Насібов

Джерело - Чемпіон.

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов здобуто ще одну олімпійську ліцензію для України.

Світовому Олімпійському кваліфікаційному турнірові у болгарській Софії Насібов здобув олімпійську ліцензію у категорії до 67 кг.  Українець вийшов у фінал турніру, по черзі вигравши у борців зі Швейцарії, Перу, Азербайджану та Японії.

Це вже третя олімпійська ліцензія на рахунку збірної України з греко-римської боротьби. Перші двіздобув Ленур Теміров (у ваговій категорії до 60 кг) та Жан Беленюк (у ваговій категорії до 87 кг).

Загалом, українські борці мають 10 путівок до Токіо з 18 можливих.

Раніше, Україна здобула ліцензію на Олімпіаду у вільній боротьбі.

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