Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію

Джерело - Чемпіон.

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов здобуто ще одну олімпійську ліцензію для України.

Світовому Олімпійському кваліфікаційному турнірові у болгарській Софії Насібов здобув олімпійську ліцензію у категорії до 67 кг. Українець вийшов у фінал турніру, по черзі вигравши у борців зі Швейцарії, Перу, Азербайджану та Японії.

Це вже третя олімпійська ліцензія на рахунку збірної України з греко-римської боротьби. Перші двіздобув Ленур Теміров (у ваговій категорії до 60 кг) та Жан Беленюк (у ваговій категорії до 87 кг).

Загалом, українські борці мають 10 путівок до Токіо з 18 можливих.

Раніше, Україна здобула ліцензію на Олімпіаду у вільній боротьбі.