Україна здобула ліцензію на Олімпіаду у вільній боротьбі

Україна здобула другу ліцензію на Олімпійські Ігри у вільній боротьбі

На турнірі у Болгарії український борець Василь Михайлов (до 74 кг) виборов ліцензію для України на Олімпіаду у Токіо.

Василь Михайлов у півфіналі ліцензійного турніру зустрівся із представником Ізраїля Мітчеллом Фінесілвером - бронзовим призером чемпіонату Європи 2021 року у вазі до 74 кг.

Українець програв перший раунд ізраїльтянину із рахунком 0:1, проте у другому заробив чотири очки, дозволивши супернику взяти лише одно очко. У підсумку Михайлов здобув перемогу за очками - 4:2 і вийшов у фінал змагань.

Для 25-річного Михайлова Олімпіада у Токіо стане першою у кар'єрі. Найкращим результатом українського борця до цього часу була бронза на чемпіонаті Європи у 2020 році.

У вільній боротьбі на Олімпійських Іграх збірна України буде представлена лише двома спортсменами. Крім Михайлова, ще до ліцензійного турніру перепустку на Ігри у Токіо собі забезпечив лише Олександр Хоцянівський (до 125 кг).