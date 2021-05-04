 18-річний українець виступить на Джиро д'Італія | Велоспорт | Champion.com.ua
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18-річний українець виступить на Джиро д'Італія

Сьогодні 17:56 61 0
Андрій Пономар виступить на Джиро д'Італія
18-річний українець виступить на Джиро д'Італія
#Пономар, #Джиро д'Італія

Джерело - suspilne.mediа.

Український велогонщик Андрій Пономар потрапив до складу італійської команди Androni Giocattoli-Sidermec на багатоденку Джиро д'Італія-2021.

Про це повідомляє Суспільне.

Для 18-річного українця - це буде дебют на велогонках рівня Гранд-туру. До того ж українець стане наймолодшим велогонщиком за останній 91 рік, що змагатиметься на Джиро д'Італія. Рекорд належить італійцеві Фабіо Баттезіні - у 1930 році він виступив на багатоденці у віці 18 років та 88 днів. Українцеві у 2021 році на момент дебюту буде 18 років та 246 днів.

Загалом Пономар стане лише третім велогонщиком за останні 30 років, які змагатимуться на Джиро д'Італія у віці до 20 років. А якщо взяти усі гонки Гранд-туру, то лише три спортсмени за останні 15 років змагалися на такому рівні до 20 років.

На Джиро д'Італія-2021 Пономар буде єдиним українським гонщиком. Марк Падун, який змагався на цій багатоденці у 2020 році, у склад своєї команди не потрапив.

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