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#Чумак

Джерело - tsn.ua.

Російський політик Дмітрій Свищев, член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді запропонував українському важкоатлету Дмитру Чумаку брати приклад з Олександра Усика.

Про це заявив сам політик.

"Я дуже добре ставлюся до України. У мене дружина звідти. Там живуть її родичі. Я дуже люблю Україну і українців. Але, на жаль, в сім'ї не без виродка. Якщо ти - такий націоналіст і не любиш Росію, навіщо приїхав сюди виступати? В Україні є багато людей, які люблять свою країну, але не дозволяли собі подібні висловлювання, коли приїжджали виступати у Росію.

Нехай послухає боксера Усика. Замість того, щоб радіти перемозі, займатися такими речами в соцмережах... Я вважаю, що це політичний демарш з боку українського спортсмена. Треба заборонити спортсменам займатися політикою! Закінчить зі спортом - нехай йде депутатом української Ради. Зараз він має виступати на благо своєї сім'ї та своєї країни, але не займатися політикою. Він що, закликає до тероризму?! Щоб хтось спалив Москву?

Мені здається, що при підйомі важких ваг у нього щось обірвалося в мізках. Нехай займеться своїм особистим здоров'ям. Ми вітаємо його з перемогою, але нехай не лізе в політику. Тим більше що зараз все прекрасно знають про загострення відносин. Йому це навіщо? Якщо ти ненавидиш Росію, навіщо ти сюди приїхав? Ти виграв – молодець. Москва тебе радо прийняла.

Ніхто не ображав його національну гідність, його прапор, його країну. Ні одного слова! І ти ведеш себе по-хамськи, щоб стати національним героєм у себе на Батьківщині. Його до цього ніхто не знав і знати не хотів. На Олімпіаді йому нічого не світить. Зате став борцем за справедливість на національний манер", - зазначив Свищев.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи в Москві Дмитро Чумак виграв золоту медаль у ваговій категорії до 109 кг, а потім написав в Instagram рядки з пісні (російською): "Вчера приснился сон прекрасный - Москва сгорела целиком. Пожар на площади, на Красной, и тлеет бывший избирком".

 

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