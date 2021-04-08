Українська шахістка Осьмак: Я не можу подати навіть апеляцію

Українська шахістка Юлія Осьмак відреагувала на дискваліфікацію після перемоги в студентському онлайн чемпіонаті світу через підозри в чітерстві.

Про це розповів сама шахістка.

"Мене дискваліфікували за порушення якихось правил фейр-плей, але я нічого не порушувала. Ігри проходили в режимі онлайн. Було підключення до "зуму", до мікрофона, відео виводилося на екран. Рішення приймали чотири судді. Двоє були за те, щоб мене дискваліфікувати (серби – прим.), один був проти, ще один утримався.

Важливо: В Україні відреагували на дискваліфікацію Осьмак

Що робитиму, аби відстояти правду? Це найскладніше. Фактично за правилами турніру мене ні в чому не звинувачують. Я не можу подати навіть апеляцію. Судитися чи ще щось… Я правил не порушувала. Нічого протиправного не робила. Вони мені також нічого не пояснили. Поки що аналізую ситуацію. Взагалі намагаюсь зрозуміти, що трапилося.

Чому не можна подати апеляцію? Бо так записано в правилах турніру. За регламентом організатори можуть виключити гравця, при цьому нічого не пояснюючи і не надаючи доказів. І брати участь в інших турнірах мені ніхто не забороняв. Тож гратиму в інших змаганнях. Незабаром зіграю на турнірі в Чорногорії. Уже у форматі офлайн.

Сказали, що у мене, мовляв, дуже висока статистика (велика кількість правильних, наче за підручником, ходів – прим.). А вона взагалі невисока! Дуже неприємно себе почуваю. Втомилася від постійних виправдань. При тому, що я нічого протиправного не робила", - розповіла Осьмак.