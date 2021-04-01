Українку Осьмак позбавили титулу чемпіонки світу через шахрайство

Джерело - Чемпіон.
Українську шахістку Юлію Осьмак дискваліфікували після перемоги в студентському онлайн чемпіонаті світу через підозри в чітерстві.
Про це повідмоляє chess24.com.
У фіналі жіночого рапіду Осьмак набрала 4,5 бали з 5 можливих, проте потім її результат анулювали через високий рівень статистики в п'яти партіях. Переможницею оголосили білоруску Юлію Антолак.
Українка отримала технічну поразку в кожному матчі, а її суперницям ці зустрічі зараховували як нічию.
Апеляція не передбачена, Осьмак заявила, що готова пройти детектор брехні.