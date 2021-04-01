В Україні відреагували на дискваліфікацію Осьмак

Федерація шахів України вимагає об’єктивного розслідування інциденту з українською шахісткою Юлією Осьмак на онлайн чемпіонаті світу серед студентів.

Про це повідомляє пресслужба ФШУ.

"Інцидент, що трапився під час проведення під егідою ФІДЕ онлайн чемпіонату світу з шахів серед студентів, безумовно вимагає всебічного аналізу і швидкого реагування – з метою запобігання подібних випадків у майбутньому.

ФШУ сподівається, що відповідні органи ФІДЕ зроблять все можливе для неупередженного та об'єктивного розслідування цього інциденту і проінформують шахову спільноту щодо його результатів.

Ми вважаємо, що однією з причин, яка призвела до інциденту, є певне зволікання з підготовкою та затвердженням нормативних документів, що регламентують шахові змагання в режимі онлайн. Затвердження цих правил тільки нещодано не дало змоги ґрунтовно ознайомитись з ними шахістам і організаторам змагань, а також відпрацювати їх на практиці. Через це виникають підстави для суперечливих трактувань та неоднозначних відгуків у шахових колах і в соціальних мережах.

ФШУ не може оцінити об'єктивність рішення комісії щодо Юлії Осьмак. Але ми вважаємо, що випадок, який трапився на чемпіонаті світу серед студентів, є підставою для удосконалення правил і регламентів турнірів, які проводяться в режимі онлайн. ФШУ готова взяти в цьому участь.

Відповідно до регламенту згаданого чемпіонату світу, факт дискваліфікації не є ствердженням або підтвердженням порушення Fair Play кимось із учасників. Тому відсутні розумні підстави для звинувачень і, тим більше, для цькування будь-кого. Ми закликаємо шахову спільноту зберігати спокій та не використовувати будь-які інциденти, від яких, до речі, ніхто не застрахований, для суб'єктивних оцінок і упереджених висловлювань.

Ми впевнені, що в системі цінностей Fair Play залишається право спортсменів на захист, і ситуацію буде врегульовано відповідним чином", - йдеться в повідомленні.