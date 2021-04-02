Чендлер пообіцяв нокаутувати Олівейру у першому раунді

Американський боєць Майкл Чендлер впевнений у своїй перемозі над бразильцем Чарльзом Олівейрою.

Про це заявив сам боєць.

"Найкращий спосіб, яким я хотів би прикінчити суперника, - це просто наносити по ньому якомога більше жорстких ударів. Примушу його панікувати і нокаутую в першому раунді.

Я тримаю ногу на педалі газу всі 25 хвилин. Збираюся вийти в Октагон і нокаутувати його в першому раунді. Якщо не в першому, то в другому. Потім мені піднімуть руку перед величезним натовпом, я отримаю свої гроші і поцілую дружину", - сказав Чендлер.