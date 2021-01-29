Російська лижниця отримала жахливий перелом руки

Джерело - m24.ru.
У російській лижниці Наталії Непряєвої був діагностований перелом двох кісток кисті.
Про це повідомляє ТАСС.
Спортсменка впала під час гонки на етапі Кубка світу у шведському Фалуне.
Жіноча гонка на 10 кілометрів з роздільним стартом вільним стилем проходила 29 січня. В ході заїзду росіянка впала на спуску, в результаті їй не вдалося закінчити гонку.
25-річна Непряєва - бронзовий призер Олімпійських ігор, дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу. Планується, що чемпіонат світу з лижних видів спорту відбудеться з 22 лютого по 7 березня в Німеччині.
Нагадаємо, збірну Росії дискваліфікували в естафеті на етапі Кубку світу.