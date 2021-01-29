 Російська лижниця отримала жахливий перелом руки | Лижі | Champion.com.ua
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Російська лижниця отримала жахливий перелом руки

Сьогодні 19:39 201 0
Непряєва зламала руку
Російська лижниця отримала жахливий перелом руки
#Непряєва

Джерело - m24.ru.

У російській лижниці Наталії Непряєвої був діагностований перелом двох кісток кисті.

Про це повідомляє ТАСС.

Спортсменка впала під час гонки на етапі Кубка світу у шведському Фалуне.

Жіноча гонка на 10 кілометрів з роздільним стартом вільним стилем проходила 29 січня. В ході заїзду росіянка впала на спуску, в результаті їй не вдалося закінчити гонку.

25-річна Непряєва - бронзовий призер Олімпійських ігор, дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу. Планується, що чемпіонат світу з лижних видів спорту відбудеться з 22 лютого по 7 березня в Німеччині.

Нагадаємо, збірну Росії дискваліфікували в естафеті на етапі Кубку світу.

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