Збірну Росії дискваліфікували в естафеті на етапі Кубку світу

Джерело - championat.com.
Збірну Росії з Олександром Большунова дискваліфікували в естафеті на етапі Кубку світу у Лахті.
Про це повідомляє championat.com.
Причиною послужила неспортивна поведінка лідера російської збірної.
Фінський лижник Йони Мякі підрізав Большунова, той відмахнувся від Мякі і вдарив його палицею. Після фінішу Большунов врізався у фінських лижників.
При цьому росіяни все одно завоювали бронзову медаль гонки. На п'єдестал піднялася друга російська команда в складі Іллі Семікова, Івана Якімушкіна, Андрія Мельниченка і Сергія Устюгова.