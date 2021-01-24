Збірну Росії дискваліфікували в естафеті на етапі Кубку світу

Росіянин ударив суперника палицею

Збірну Росії з Олександром Большунова дискваліфікували в естафеті на етапі Кубку світу у Лахті.

Про це повідомляє championat.com.

Причиною послужила неспортивна поведінка лідера російської збірної.

Фінський лижник Йони Мякі підрізав Большунова, той відмахнувся від Мякі і вдарив його палицею. Після фінішу Большунов врізався у фінських лижників.

При цьому росіяни все одно завоювали бронзову медаль гонки. На п'єдестал піднялася друга російська команда в складі Іллі Семікова, Івана Якімушкіна, Андрія Мельниченка і Сергія Устюгова.