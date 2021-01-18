 Україна здобула чотири медалі на Гран-прі Загреба | Боротьба | Champion.com.ua
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Україна здобула чотири медалі на Гран-прі Загреба

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Українці були представлені в шести вагових категоріях з десяти, а медалі здобули в чотирьох.
Україна здобула чотири медалі на Гран-прі Загреба
#Насібов, #Беленюк, #Кучмій

Джерело - borba.com.ua.

Збірна України з греко-римської боротьби здобула чотири нагороди на першому турнірі 2021 року - Гран-прі Загреба.

Про це повдіомляє Федерація греко-римської боротьби України.

Чемпіонами змагань стали Парвіз Насібов (72) та Жан Беленюк (87). Срібло виборов Микола Кучмій (130), бронза дісталась Ярославу Фільчакову (82).

В загальному підсумку команда українців завоювала третє місце.

Чемпіонський Кубок дістався команді Туреччини, а друге місце посіла збірна Швеції.

Нагадаємо, Ткач виборола бронзу на Гран-прі Франції.

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