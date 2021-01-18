Україна здобула чотири медалі на Гран-прі Загреба

Джерело - borba.com.ua.
Збірна України з греко-римської боротьби здобула чотири нагороди на першому турнірі 2021 року - Гран-прі Загреба.
Про це повдіомляє Федерація греко-римської боротьби України.
Чемпіонами змагань стали Парвіз Насібов (72) та Жан Беленюк (87). Срібло виборов Микола Кучмій (130), бронза дісталась Ярославу Фільчакову (82).
В загальному підсумку команда українців завоювала третє місце.
Чемпіонський Кубок дістався команді Туреччини, а друге місце посіла збірна Швеції.
Нагадаємо, Ткач виборола бронзу на Гран-прі Франції.