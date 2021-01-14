Мак-Грегор: Нурмагомедов схожий на маленького жирного слона

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор відреагував на рішення чемпіона легкого дивізіону Хабіба Нурмагомедова завершити кар'єру.

Про це розповів сам боєць.

"Мене бентежить те, як можна піти на такому етапі кар'єри. Але для кожного своє ... Я не здивувався, побачивши, як він тікає.

Він виглядає як слон. Зараз він схожий на маленького жирного слона. Він здорово проводить час

Не думаю, що він зробив вагу до свого останнього бою. Всі його зважування виглядали +дивно, дуже незвичайна поведінка на вагах ", - сказав Мак-Грегор.