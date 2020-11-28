Гераскевич у ТОП-10 на етапі Кубка світу зі скелетону

Джерело - suspilne.media.
На другому етапі Кубка світу зі скелетону в Сігулді українець Владислав Гераскевич фінішував на дев'ятому місці.
Спортсмен на першому спуску показав результат рекордний для себе результат - 50,40 секунди. Це на 0,56 секунд краще, ніж на першому етапі КС зі скелетону: той час був також рекордним для Влада. За підсумками першої спроби Влад був на 10-му місці.
Другий заїзд українець проїхав за 50,39 секунди та вдруге поспіль оновив особистий рекорд. Зрештою, він фінішував дев'ятим (1:40,79), обігнавши росіянина Алєксандра Трєтьякова (1:40,90)
Фініш на дев'ятому місці - повторення другого найкращого результату в кар'єрі Влада на етапах Кубка світу.
Етап Кубка світу зі скелетону №2
27 листопада
Раніше, Гераскевич став 12 на етапі Кубка світу зі скелетону.