Гераскевич у ТОП-10 на етапі Кубка світу зі скелетону

Українець повторив другий найкращий результат у карєрі

На другому етапі Кубка світу зі скелетону в Сігулді українець Владислав Гераскевич фінішував на дев'ятому місці.

Спортсмен на першому спуску показав результат рекордний для себе результат - 50,40 секунди. Це на 0,56 секунд краще, ніж на першому етапі КС зі скелетону: той час був також рекордним для Влада. За підсумками першої спроби Влад був на 10-му місці.

Другий заїзд українець проїхав за 50,39 секунди та вдруге поспіль оновив особистий рекорд. Зрештою, він фінішував дев'ятим (1:40,79), обігнавши росіянина Алєксандра Трєтьякова (1:40,90)

Фініш на дев'ятому місці - повторення другого найкращого результату в кар'єрі Влада на етапах Кубка світу.

Етап Кубка світу зі скелетону №2

27 листопада

1. Мартінс Дукурс (Латвія) 1:38,91

2. Дукурс Томасс (Латвія) +0,19

3. Маркус Уайатт (Великобританія) +0,94

4. Нікіта Трєгубов (Росія) +1,01

5. Александер Гасснер (Німеччина) +1,07

...

9. Владислав Гераскевич (Україна) +1,88

Раніше, Гераскевич став 12 на етапі Кубка світу зі скелетону.