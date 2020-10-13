Петков очолив волейбольну команду з Кам'янського

Джерело - Чемпіон.

СК Прометей очолив наставник збірної Болгарії з волейболу Іван Петков.

Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський.

"Ми сподіваємося, що в четвер Іван Петков прилетить в Україну, і вже в іграх наступного туру чемпіонату України зможе вивести команду на майданчик в якості головного тренера. Вірю, що наша співпраця буде довгою і дуже плідним", - зазначив Дубинський.

На посаді головного тренера Прометея Петков змінив Андрія Романовича, який покинув клуб після вильоту з волейбольної Ліги чемпіонів. Клуб з Кам'янського в кваліфікації програв ще одному представнику України в турнірі - Хіміку (1:3, 0:3).

Наступний матч Прометей проведе 16 жовтня проти Запоріжжя в рамках чемпіонату України.