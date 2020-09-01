Померла легендарна українська олімпійська чемпіонка

На 96-му році померла знаменита українська гімнастка Бочарова

Відома українська гімнастка Ніна Бочарова померла на 96-му році.

Про це повідомляє fakty.ua.

Ексспортсменка, яка останнім часом проживала в Італії, зовсім трохи не дожила до свого дня народження, який би вона відсвяткувала 24 вересня.

У 1948 році легендарна гімнастка закінчила Київський інститут фізичної культури. Уже в наступному році Бочарова стала абсолютною чемпіонкою СРСР, а в 1952-му на XV Літніх Олімпійських іграх в Гельсінкі викликала справжній фурор. Українка завоювала чотири медалі, дві з яких, на колоді і в командній першості, виявилися вищої проби (ще два "срібла" були здобуті в багатоборстві та групових вправах з предметом).

Також уродженка села Супрунівка, що в Полтавській області, придумала вправу, яку до неї ніхто в світі не виконував, – поперечний шпагат на брусах. Після завершення кар'єри Ніна Антонівна працювала тренером у спортивних товариствах Будівельник (Москва), Авангард (Київ) і Спартак (Київ). З 1979 року перебувала на пенсії.