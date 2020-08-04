Гутцайт: На Олімпіаді розраховуємо на 15-20 медалей

Українські спортсмени можуть привезти 15-20 медалей з Олімпійських ігор у Токіо.

Про це розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Складно сказати, скільки точно буде медалей. Проте я згоден з вами, треба розраховувати. Разом зі спеціалістами, експертною групою і Олімпійським комітетом ми проводили аналіз. Як він робиться? Ми бачимо, які результати показують спортсмени протягом кількох років на чемпіонатах Європи і світу. Це десь 15-20 спортсменів.

Але треба розуміти, що на таких топових спортсменів, які вже перемагали на чемпіонатах світу і Європи, налаштовується увесь світ. Я завжди говорив та буду говорити, що наші молоді спортсмени, які їдуть на Олімпійські ігри, мають всі можливості завойовувати медалі.

Мій перший раз на Олімпійських іграх – це 1992 рік. І ми з командою перемогли. Це приклад того, що багато досвідчених спортсменів програють Олімпійські ігри психологічно. Я вважаю, що молодим спортсменам буде психологічно легше брати участь і перемагати. Тому ми розраховуємо десь на 15-20 медалей", - розповів Гутцайт.