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Україна хоче провести Олімпіаду 2028 або 2030 року

Сьогодні 12:25 439 0
Над проєктом працює Сергій Бубка
Україна хоче провести Олімпіаду 2028 або 2030 року
#Олімпіада, #Зеленський

Джерело - president.gov.ua.

Україна готується до участі в конкурсі на проведення Олімпіади 2028 (річної) або 2030 (зимової) року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Над проєктом працює президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, про що розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Влітку минулого року Президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна повинна прагнути до проведення Олімпіади.

Наступна Олімпіада пройде влітку 2021 року в Токіо. Ігри були зрушені на рік у зв'язку з пандемією COVID-19.

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