 Горуна: Усик та Ломаченко слабо усвідомлюють те, що вони говорять | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Горуна: Усик та Ломаченко слабо усвідомлюють те, що вони говорять

Сьогодні 21:52 556 0
Український каратист вважає, що вони зациклені на спорті, вони добре знають свою справу
Горуна: Усик та Ломаченко слабо усвідомлюють те, що вони говорять
#Горуна, #Усик, #Ломаченко

Джерело - Сила спорту.

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик погано розбираються в усьому, що знаходиться поза боксом.

Таку думку висловив український каратист Станіслав Горуна.

"Вони мені цікаві як спортсмени, вони топового рівня атлети, але в силу останніх подій у мене є до них відраза, не як до спортсменів, як до людей. Те що Ломаченко та Усик круті боксери ніхто не сперечається, але те що у них якийсь туман в голові - факт. І питання чи це їх умисл чи вони жертви російської пропаганди", - сказав Горуна.

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"Вони зациклені на спорті, вони добре знають свою справу, але все що поза тою справою, поза залом вони слабо розбираються і слабо усвідомлюють те, що вони говорять. Деколи краще на об'єктив не попадатися", - підсумував українець.

Нагадаємо, збірна України з карате отримала другу путівку на Олімпіаду-2020.

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