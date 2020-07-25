 Для мене політика і спорт - це окремі речі, - Горуна | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Горуна: Для мене політика і спорт - це окремі речі

Сьогодні 19:22 622 0
Українець вважає, що політика це обслуговування спорту, все, що відноситься до сфери спорту - розвиток, підтримка, спрямованість, функціонери
Горуна: Для мене політика і спорт - це окремі речі
#Горуна

Джерело - Сила спорту.

Практично всі спортсмени кажуть, що спорт поза політикою, а всі функціонери, що спорт - це політика.

Про це заявив український каратист Станіслав Горуна.

"Для мене, як спортсмена, політика і спорт - це окремі речі. В першу чергу, я - спортсмен, і дивлюся на спорт, як на певний процес, діяльність. А те, що називають політикою - це обслуговування спорту, все, що відноситься до сфери спорту - розвиток, підтримка, спрямованість, функціонери", - заявив українець.

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"Практично всі спортсмени кажуть, що спорт поза політикою, а всі функціонери, що спорт - це політика, він не може бути без політики, він підтримується нею. Різні точки зору: функціонери дивляться зверху, а спортсмени - зсередини ", - сказав Горуна.

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