Тренер Масвідаля захворів на коронавірус за три дні до турніру UFC 251

Підопічний Брауна повинен провести титульний бій з Усманом

Тренер американського бійця UFC Хорхе Масвідаля Майк Браун заразився коронавірусом перед титульним боєм свого підопічного з чемпіоном промоушену в напівсередній вазі Камарою Усманом.

Про це повідомляє ESPN.

Спеціаліст здав позитивний тест на COVID-19 перед вильотом в ОАЕ, де має відбутися турнір UFC 251. Браун повідомив, що почуває себе нормально, у нього немає ніяких симптомів хвороби.

Нагадаємо, що турнір UFC 251 відбудеться 11 липня на Бійцівському острові. Спочатку суперником Усмана повинен був стати бразилець Гілберт Бернс, однак у нього діагностували коронавірус.