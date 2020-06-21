Чебан: Добре, що молоді та перспективні спортсмени йдуть у політику

Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное Юрій Чебан не вірить у ефективне поєднання спорту та політики.

Про це сказав сам спортсмен.

"Це добре, що молоді та перспективні спортсмени йдуть у політику, будуть краще розуміти проблемні місця спортивної сфери. І водночас я не вірю, що можливо ефективно поєднувати професійний спорт і якісну політику. І справа тут не в людях, а в часі. Політика не для мене, це занадто брудне болото, від якого не відмитися. Миттєво можна перетворитися з національного героя, гордості нації, олімпійського чемпіона на поганого і продажного політика",- сказав Чебан.