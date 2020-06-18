 УЄФА змінив дати проведення кваліфікації Євро-2022 з футзалу | Футзал | Champion.com.ua
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УЄФА змінив дати проведення кваліфікації Євро-2022 з футзалу

Сьогодні 17:25 330 0
Жеребкування групового етапу відбору відбудеться 7 липня
УЄФА змінив дати проведення кваліфікації Євро-2022 з футзалу
#УЄФА

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення щодо матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футзалу 2022 року.

Про це повідомляє УАФ.

Були змінені дати проведення матчів плей-офф кваліфікаційного раунду - вони відбудуться 2-11 листопада 2020 року. Водночас ігри групового раунду відбору і подальшого плей-оф заплановані на період з 6 грудня 2020 по 17 листопада 2021 року.

Нагадаємо, збірна України розпочне свій шлях саме в груповому раунді кваліфікації. Там 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020 року, дев'ять переможців груп відбіркового раунду і сім переможців стикових матчів) будуть розбиті на вісім груп по чотири команди. Вперше в історії турніру команди на цій стадії будуть грати проти опонентів будинку і на виїзді, провівши проти кожного суперника в групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії.

Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють стикові матчі. Порядок зустрічей визначить жеребкування. Переможець стикових матчів приєднається до інших 15-ти учасників фінальної стадії.

Поєдинки фінального турніру будуть проходити в Амстердамі і Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

Відзначимо, що через пандемію коронавірусу COVID-19 жеребкування групового етапу кваліфікації попередньо було перенесене на 7 липня поточного року.

Євро-2022 з футзалу. Календар турніру

Жеребкування групового етапу кваліфікації: 7 липня 2020 (Ньон).

Груповий етап і стикові матчі кваліфікації: 6 грудень 2020 - 17 листопада 2021 року.

Жеребкування фінального турніру: кінець 2021 року.

Фінальний турнір: 19 cічня - 6 лютого 2022 року, Амстердам і Гронінген (Нідерланди).

Раніше, капітан збірної України з футзалу перейшов у російський клуб.

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