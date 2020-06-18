Джерело - УАФ.
Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення щодо матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футзалу 2022 року.
Про це повідомляє УАФ.
Були змінені дати проведення матчів плей-офф кваліфікаційного раунду - вони відбудуться 2-11 листопада 2020 року. Водночас ігри групового раунду відбору і подальшого плей-оф заплановані на період з 6 грудня 2020 по 17 листопада 2021 року.
Нагадаємо, збірна України розпочне свій шлях саме в груповому раунді кваліфікації. Там 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020 року, дев'ять переможців груп відбіркового раунду і сім переможців стикових матчів) будуть розбиті на вісім груп по чотири команди. Вперше в історії турніру команди на цій стадії будуть грати проти опонентів будинку і на виїзді, провівши проти кожного суперника в групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії.
Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють стикові матчі. Порядок зустрічей визначить жеребкування. Переможець стикових матчів приєднається до інших 15-ти учасників фінальної стадії.
Поєдинки фінального турніру будуть проходити в Амстердамі і Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.
Відзначимо, що через пандемію коронавірусу COVID-19 жеребкування групового етапу кваліфікації попередньо було перенесене на 7 липня поточного року.
Євро-2022 з футзалу. Календар турніру
Жеребкування групового етапу кваліфікації: 7 липня 2020 (Ньон).
Груповий етап і стикові матчі кваліфікації: 6 грудень 2020 - 17 листопада 2021 року.
Жеребкування фінального турніру: кінець 2021 року.
Фінальний турнір: 19 cічня - 6 лютого 2022 року, Амстердам і Гронінген (Нідерланди).
Раніше, капітан збірної України з футзалу перейшов у російський клуб.