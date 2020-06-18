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"Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА

Сьогодні 13:16 173 0
"Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА

Джерело - Чемпіон.

Відомий боєць ММА Аскар Можаров хоче, щоб його наступним суперником став Елейн Нгалані на прізвисько Пантера.

Елейн народився в Камеруні, але живе і представляє Гонконг. Він чотириразовий чемпіон світу з муай тай. 7 липня Нгалані виповниться 45 років, але він перебуває в відмінній фізичній формі, яку наочно демонструє під час боїв. У 2015 році перед фізичною міццю Пантери не встояв українець Ігор Субору - Елейн переміг Ігоря технічним нокаутом в першому раунді. Нгалані виступає в великому світовому промоушені Оne Fight Сhampionship (One FC), але це не перешкода для Можарова.

"З Елейном ми разом тренувалися, і я захоплений його формою та відношенням до роботи, - зізнається Аскар Можаров. - Це серйозний суперник для будь-якого бійця в ММА. Проте, вважаю чудовою ідеєю нокаутувати Нгалані в рамках свого дебютного бою в One FC. Заодно помщуся Елейн за Ігоря Субору".

Аскар Можаров народився і виріс в Одесі. Почав захоплюватися тайським боксом в 14 років, що відобразилося на його стилі в ММА - одесит є потужним ударником. У змішаних єдиноборствах провів 25 поєдинків на професійному рівні, переміг в 19 з них. У світі професійних єдиноборств за Аскаром міцно закріпилося прізвисько "Український Макгрегор".

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