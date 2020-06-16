Гейджи: Якщо я переможу Хабіба, то Мак-Грегор точно повернеться

Ірландський боксер Конор Мак-Грегор повернеться в Октагон у разі поразки Хабіба.

Про це заявив тимчасовий чемпіон UFC американець Джастін Гейджи.

"Повернення Мак-Грегора? Думаю, що він знову вийде в Октагон. Йому варто дочекатися переможця нашого бою з Хабібом.

Якщо я переможу Нурмагомедова, то він точно повернеться. Якщо переможе Хабіб, то навряд чи ви його побачите.

Мак-Грегор - це легенда нашого спорту. Він досяг дуже багато чого і заслуговує на повагу. Однак я не можу дочекатися моменту, коли зможу розбити йому обличчя. Думаю, що я вирубано його", - заявив Гейджи.