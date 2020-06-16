 Гейджи: Якщо я переможу Хабіба, то Мак-Грегор точно повернеться | ММА | Champion.com.ua
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Гейджи: Якщо я переможу Хабіба, то Мак-Грегор точно повернеться

Вчора 23:55 894 0
Боєць не сумнівається, що Конор захоче знову повернутися в Октагон
Гейджи: Якщо я переможу Хабіба, то Мак-Грегор точно повернеться
#Гейджи, #Хабіб

Джерело - ESPN.

Ірландський боксер Конор Мак-Грегор повернеться в Октагон у разі поразки Хабіба.

Про це заявив тимчасовий чемпіон UFC американець Джастін Гейджи.

"Повернення Мак-Грегора? Думаю, що він знову вийде в Октагон. Йому варто дочекатися переможця нашого бою з Хабібом.

Якщо я переможу Нурмагомедова, то він точно повернеться. Якщо переможе Хабіб, то навряд чи ви його побачите.

Мак-Грегор - це легенда нашого спорту. Він досяг дуже багато чого і заслуговує на повагу. Однак я не можу дочекатися моменту, коли зможу розбити йому обличчя. Думаю, що я вирубано його", - заявив Гейджи.

Раніше, Фергюсон викликав на бій Мак-Грегора.

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