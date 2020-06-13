Підготовка до бою перейшла на фінальний етап.

Джерело - Чемпіон.

Український напівважковаговик грузинського походження Роман Долідзе готується до дебюту в UFC.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Підготовка до бою перейшла на фінальний етап. Тренування складні, але я дуже задоволений. Відчуваю додаток сил з кожним днем! До бою буду в своїй найкращій формі", - написав Долідзе.

Дебют Долідзе в UFC запланований на 18 липня на Бійцівському острові. Його суперник - росіянин Хадіс Ібрагімов.

Раніше Долідзе дискваліфікували на рік.