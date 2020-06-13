Джерело - Чемпіон.
Український напівважковаговик грузинського походження Роман Долідзе готується до дебюту в UFC.
Про це він повідомив у своєму Instagram.
"Підготовка до бою перейшла на фінальний етап. Тренування складні, але я дуже задоволений. Відчуваю додаток сил з кожним днем! До бою буду в своїй найкращій формі", - написав Долідзе.
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ბრძოლისათვის მზადება ფინალურ ფაზაში გადავიდა 📈. ვარჯიშები საკმაოდ რთულია, თუმცა მე კმაყოფილი ვარ. დღითიდღე ძალები მემატება და ბრძოლას საუკეთესო ფორმით შევხვდები! 💪 - Подготовки к бою перешли на финальный этап. Тренировки сложные, но я очень доволен. Чувствую прибавление сил с каждым днём! К бою, буду в своей лучшей форме 💪🏻 #RDsport #Georgia #საქართველო #mma #UFC #abudhabi #fight #island
Дебют Долідзе в UFC запланований на 18 липня на Бійцівському острові. Його суперник - росіянин Хадіс Ібрагімов.
Раніше Долідзе дискваліфікували на рік.