Попередній сезон гравець провів у Словаччині

Джерело - Главком.

Український волейболіст Богдан Татаренко поповнив склад французького клубу Mende Volley Lozère.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб виступає у французькій лізі В і сезон-2019/2020 завершив на п’ятому місці. Минулий сезон волейболіст провів у словацькій команді Свідник, де виступав разом з українським догравальником Дмитром Федоренком.

Більшу частину своєї спортивної кар’єри Татаренко провів у чернігівському Буревіснику (2012-2017), потім виступав у хмельницькому Новаторі (2017/2018), а далі поїхав до грецького Олімпіас Френару (2018/2019).

Раніше, гравець збірної України перейшов у польський клуб.