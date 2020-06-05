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Український волейболіст підписав контракт з французьким клубом

Сьогодні 14:55 1293 0
Попередній сезон гравець провів у Словаччині
Український волейболіст підписав контракт з французьким клубом
#Татаренко

Джерело - Главком.

Український волейболіст Богдан Татаренко поповнив склад французького клубу Mende Volley Lozère.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб виступає у французькій лізі В і сезон-2019/2020 завершив на п’ятому місці. Минулий сезон волейболіст провів у словацькій команді Свідник, де виступав разом з українським догравальником Дмитром Федоренком.

Більшу частину своєї спортивної кар’єри Татаренко провів у чернігівському Буревіснику (2012-2017), потім виступав у хмельницькому Новаторі (2017/2018), а далі поїхав до грецького Олімпіас Френару (2018/2019). 

Раніше, гравець збірної України перейшов у польський клуб.

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