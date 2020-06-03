Ірландець Конор Мак-Грегор не заслуговує на проведення бою з росіянином Хабібом.

Про це заявив колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Даніель Корм'є.

"Конор не заслуговує реванш з Хабібом, і він не може битися з Гейджи, тому що Джастін повинен битися за діючий титул. Конор залишився не при справах у легкій вазі, і навіть якщо він вирішить піднятися в напівсередню вагу, він не заслуговує бій за титул проти Камару Усмана. Ми не хочемо бачити його бій проти Масвідалом, тому що це погана ідея, і Масвідалом повинен битися за титул з Усманом. Хто залишається, Діас? Ні, ми не хочемо знову бачити його бій з Діасом, тому нехай краще б'ється з Андерсоном Сілвою. Це відмінний варіант - я подивлюся його сто відсотків. Це буде великий бій - більше, ніж Нган проти Джонса", - зазначив Корм'є.