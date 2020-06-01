Клуб буде представляти Ростовську область

З офіційного сайту міні-футбольного клубу Спартак-Донецьк пропала інформація про те, що з нового сезону клуб виступатиме у Вищій лізі Росії і представляти там ДНР.

Про це повідомляє Трибуна.

На сайті Асоціації міні-футболу Росії (АМФР) повідомляється, що клуб буде виступати в лізі, проте там він представлений як МФК Спартак-Донецьк (Ростовська обл.).

Минулий сезон команда провела в чемпіонаті так званої ДНР, а домашні матчі "Спартак" проводив в українському Донецьку. При цьому в Ростовській області також є місто Донецьк.