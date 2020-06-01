Клуб буде представляти Ростовську область

Джерело - Еспресо.

Мініфутбольний клуб Спартак-Донецьк у новому сезоні виступить у Вищій лізі Росії.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Президент МФК Спартак Юрій Сироватко і віцепрезидент клубу Вахтанг Халваши взяли участь в онлайн-конференції керівників команд Вищої ліги Росії з мініфутболу. На порядку денному стояли питання завершення поточного турніру і плани на початку наступного сезону, в якому донецький Спартак буде представляти Республіку серед професіоналів", - йдеться у заяві клубу.

На сайті Асоціації мініфутболу Росії вказано, що донецький клуб буде представляти Ростовську область.

Минулий сезон команда провела в чемпіонаті ДНР, а домашні матчі Спартак проводив у Донецьку.

Раніше, у Білорусі зупинили чемпіонат з міні-футболу.