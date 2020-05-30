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Гейджи до завершення кар'єри хоче розібратися з Хабібом, Конором і Пуар'є

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Американець має намір заробити більше грошей
Гейджи до завершення кар'єри хоче розібратися з Хабібом, Конором і Пуар'є
#Гейджи, #Нурмагомедов, #Пуар'є, #Мак-Грегор, #UFC

Джерело - xsport.ua.

У списку американця Джастіна Гейджи наразі знаходяться Хабіб Нурмагомедов та Дастін Пуар'є .

Про це Гейджи заявив порталу Crumpe.

"З точки зору бізнесу розумним кроком зараз може стати бій з Конором, тому що очевидно, що це великі гроші, але я зароблю набагато більше, коли виграю у Хабіба, а потім і у Конора. І якщо Конора там не буде, я буду битися з Пуар'є. Його немає в моєму списку. Хабіб і Пуар'є - два імені в моєму списку прямо зараз. Якщо я поб'юся з ними і отримаю великі гроші, мені буде досить", - сказав Гейджи.

Нагадаємо, Гейджи сенсаційно переміг Фергюсона в головному бою UFC 249.

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