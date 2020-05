Хабіб підтримав Фергюсона, якого госпіталізували після поразки від Гейджи

Американець Тоні Фергюсона після його поразки від Джастіна Гейджи на турнірі UFC 249 має не засмучуватися.

Про це заявив чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов.

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, he’ll be proud with you. @TonyFergusonXT