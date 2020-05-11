Хабіб підтримав Фергюсона, якого госпіталізували після поразки від Гейджи

Джерело - Чемпіон.

Американець Тоні Фергюсона після його поразки від Джастіна Гейджи на турнірі UFC 249 має не засмучуватися.

Про це заявив чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов.

"Що б не трапилося, це в минулому. Голову вище, Тоні, сподіваюся, з тобою і твоєю сім'єю все буде добре. Коли твій син виросте, він буде пишатися тобою", - написав Хабіб.

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, he’ll be proud with you. @TonyFergusonXT — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

Раніше, Фергюсон потрапив до лікарні після бою з Гейджи.