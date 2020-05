Перший номер рейтингу легкої ваги UFC Тоні Фергюсон доставлений в лікарню після поразки від Джастіна Гейджи на UFC 249.

Про це повідомляє журналіст Денні Сігура.

Гейджі переміг достроково. Рефері зупинив поєдинок за півтори хвилини до кінця п'ятого раунду.

Niko Price and Tony Ferguson were transported to the hospital, per Dana White. #UFC249