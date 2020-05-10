Фергюсон - про поразку від Гейджи: Краще б рефері дозволив мене добити

Рефері мав дозволити 31-річному американцю Джастіну Гейджи добити 36-річного американського бойця ММА Тоні Фергюсона на турнірі UFC 249.

Про це заявив сам Фергюсон

"Це був довгий табір, вагозгонка тут ні до чого. Джастін - дуже жорсткий хлопець, скажу прямо. Ми готувалися до Хабіба, він не особливий ударник... Лайно трапляється. Що ще скажеш? Але я б хотів, щоб мене фінішували, а не щоб бій так зупинили. Я був притомний. Але рефері зупинив бій. Краще б він дозволив мене добити", - зазначив Фергюсон.