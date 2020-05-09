Михайло Романчук слідкує за багатьма успішними українськими спортсменами.

Про це він розповів порталу PLAYPRO.

"Намагаюся стежити за багатьма провідними українськими спортсменами, незалежно від їх виду спорту, - це і Олег Верняєв, Оля Харлан, Жан Беленюк, Оля Саладуха, багато легкоатлетів і з інших видів спорту. Мені цікаво, звичайно, підтримую їх. Це важка праця - хочеться, щоб прапор України піднімався якомога вище і частіше", - сказав Романчук.