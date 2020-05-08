Шеф-редактор Чемпіона: Краще пишатися дітьми, Україною, економікою аніж спортсменами

Українці досі не можуть позбутися радянського спадку та шукають те, чим можна пишатися.

Про це в прямому ефірі Instagram-стріму від телеканалу XSPORT заявив шеф-редактор нашого сайту Дмитро Копій.

"Так повелося ще з радянських часів, що потрібно чимось пишатися. В СРСР привчили пишатися величчю, армією, нафтою, газом. Зараз те саме відбувається в Росії. А в Україні фактично нема чим пишатися. Тому люди створюють собі кумирів. І дуже часто такими кумирами стають спортсмени. І люди пишаються спортсменами, хоча пишатися треба тим, що живеш в Україні, що робиш для своєї країни, своєю сім‘єю, своїми дітьми", - наголосив журналіст.