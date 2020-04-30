WADA завершило розслідування щодо майже 300 російських спортсменів

Джерело - wada-ama.org.
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відзвітувало про завершення розслідування щодо 298 спортсменів з Росії.
Про це повідомляє пресслужба агенства.
Інформація про його підсумки була передана 27 міжнародним федераціям.
У релізі агентства наголошується, що можливі маніпуляції з базою даних московської лабораторії не позначилися на 153 з 298 допінгових справ, які були передані федераціям.
Раніше, двох російських олімпійських чемпіонів підозрюють у допінгу.
Нагадаємо, WADA відсторонила Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.