Фергюсон відповів на виклик Конора: Він напевно знову випив зайвого

На бійця UFC Тоні Фергюсона чекає бій з Гетжі, а Конор Мак-Грегор нехай стає у чергу.

Про це заявив Тоні.

"Він напевно знову випив зайвого. Мені плювати, що він говорить. Конор хоче битися, тому що я - топовий суперник. Обійдеться, мені таке не потрібно. Конор вже давно бігає за мною по п'ятах, і це здорово. Тому що, коли люди намагаються тебе зачепити, це означає, що ти крутий. Я це розумію. Зараз мене чекає бій з Гетжі, а Конор нехай стає в чергу", - сказав Фергюсон.