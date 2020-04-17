Президент UFC допоможе Трампу відновити економіку США

50 осіб зібрані у групу для допомоги президенту США

Президент UFC Дейна Вайт потрапив в групу керівників різних галузей, зібрану президентом США Дональдом Трампом, яка допоможе країні у відновленні економіки.

Про це повідомляє Essentially Sports.

До складу групи увійдуть понад 50 керівників з таких галузей, як сільське господарство, оборона, технології, виробництво, фінансові послуги та спорт.

Нагадаємо, зараз економіка багатьох країн опинилася під тиском через пандемію коронавірусу.

Раніше, в UFC у шостий раз спробують організувати бій Нурмагомедов - Фергюсон.