Коронавірус: в Україні виявлено 311 нових випадків. Ситуація на 10 квітня

Джерело - Чемпіон.

Станом на ранок 10 квітня 2020 у світі інфіковано 1 602 900 осіб вірусом COVID-19.

За інформацією центру Джона Хопкінса.

Важливо: Мати Гвардіоли померла від коронавірусу

З них померло 95 572, вилікувалися - 355 802 осіб.

Карта поширення.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:

466 438 США

153 942 Іспанія

143 586 Італія

118 633 Німеччина

118 070 Франція

82 983 Китай

В Україні станом на 9:00 10 квітня, Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 119 випадків;

Волинська область — 41 випадок;

Дніпропетровська область — 52 випадки;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 41 випадок;

Закарпатська область — 56 випадків;

Запорізька область — 54 випадки;

Івано-Франківська область — 254 випадки;

Кіровоградська область — 82 випадки;

м. Київ — 348 випадків;

Київська область — 140 випадків;

Львівська область — 82 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 46 випадків;

Полтавська область — 20 випадків;

Рівненська область — 85 випадків;

Сумська область — 63 випадки;

Тернопільська область — 196 випадків;

Харківська область — 6 випадків;

Херсонська область — 27 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 366 випадків;

Черкаська область — 86 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.