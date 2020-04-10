Коронавірус: в Україні виявлено 311 нових випадків. Ситуація на 10 квітня

Джерело - Чемпіон.
Станом на ранок 10 квітня 2020 у світі інфіковано 1 602 900 осіб вірусом COVID-19.
За інформацією центру Джона Хопкінса.
Важливо: Мати Гвардіоли померла від коронавірусу
З них померло 95 572, вилікувалися - 355 802 осіб.
Кількість інфікованих коронавірусом у світі 8 квітня, лідери:
466 438 США
153 942 Іспанія
143 586 Італія
118 633 Німеччина
118 070 Франція
82 983 Китай
В Україні станом на 9:00 10 квітня, Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 119 випадків;
Волинська область — 41 випадок;
Дніпропетровська область — 52 випадки;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 41 випадок;
Закарпатська область — 56 випадків;
Запорізька область — 54 випадки;
Івано-Франківська область — 254 випадки;
Кіровоградська область — 82 випадки;
м. Київ — 348 випадків;
Київська область — 140 випадків;
Львівська область — 82 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 0 випадків;
Одеська область — 46 випадків;
Полтавська область — 20 випадків;
Рівненська область — 85 випадків;
Сумська область — 63 випадки;
Тернопільська область — 196 випадків;
Харківська область — 6 випадків;
Херсонська область — 27 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 366 випадків;
Черкаська область — 86 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.