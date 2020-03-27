Двох російських олімпійських чемпіонів підозрюють у допінгу

Рішення щодо дискваліфікації спортсменів прийме Спортивний арбітражний суд

Олімпійська чемпіонка з бігу, росіянка Наталя Антюх підозрюється у використанні допінгу на підставі доповіді Річарда Макларена.

Про це повідомив Незалежний орган по цілісності легкої атлетики (AIU).

Також на основі доповіді Макларена у використанні заборонених препаратів підозрюються олімпійський чемпіон зі стрибків у висоту Андрій Сильнов, метальниця молота Оксана Кондратьєва і бігунка Олена Соболєва.

Остаточне рішення у справах спортсменів прийме Спортивний арбітражний суд (CAS).

Антюх завоювала золото Лондона-2012 в бігу на 400 м з бар'єрами. Також у неї срібло і бронза Афін-2004 і два золота і три бронзи чемпіонатів світу.

Нагадаємо, WADA відсторонила Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.