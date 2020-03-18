Наступний бій екс-чемпіона UFC Конора Мак-Грегора відбудеться на початку липня.

Про це розповів його тренер Оуен Родді.

"Думаю, що бій 11 липня поверне UFC до життя. Поки всі ці шоу скасовуються, мої пальці схрещені, як і у решти світу.

Суперником Конора може бути хто завгодно. Але, може бути, Джастін Гетжі? Дуже багато розмов навколо цього хлопця. Він приголомшливий боєць, я хотів би бачити його в бою з Мак-Грегором.

Упевнений, що ви теж хотіли б побачити цей поєдинок, весь світ хоче. Потенційно так, але якщо чесно, суперником може стати хто завгодно", - заявив Родді.