Джерело - ua.tribuna.com.
Наступний бій екс-чемпіона UFC Конора Мак-Грегора відбудеться на початку липня.
Про це розповів його тренер Оуен Родді.
"Думаю, що бій 11 липня поверне UFC до життя. Поки всі ці шоу скасовуються, мої пальці схрещені, як і у решти світу.
Суперником Конора може бути хто завгодно. Але, може бути, Джастін Гетжі? Дуже багато розмов навколо цього хлопця. Він приголомшливий боєць, я хотів би бачити його в бою з Мак-Грегором.
Упевнений, що ви теж хотіли б побачити цей поєдинок, весь світ хоче. Потенційно так, але якщо чесно, суперником може стати хто завгодно", - заявив Родді.
Нагадаємо, бій Нурмагомедов – Фергюсон відбудеться без глядачів.