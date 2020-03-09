WADA виплатить компенсацію спортсмену помилково звинуваченому у допінгу

WADA визнала свою помилку

Крикетист зі Шрі-Ланки Кусал Джаніт Перера отримає від Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 500 тис доларів, як компенсацію за несправедливе відлучення у зв'язку з обвинуваченням у допінгу.

Про це повідомляє The Island.

У грудні 2015 року Кусал здав позитивний допінг-тест. Лабораторія в Катарі виявила заборонену речовину в сечі Перери.

Кусал відправився до Великобританії і пройшов тест на детекторі брехні, а також здав зразок волосся в паризькій лабораторії. У травні 2016 року всі звинувачення з крикетиста зняли, коли лабораторія в Парижі визначила, що результати тестів в Катарі не є точними і жодних слідів стероїдів виявлено не було. Повторний тест сечі також підтвердив цей висновок.

Представники спортсмена довели, що в роботі катарської лабораторії були суттєві порушення. В результаті WADA тимчасово позбавило цю лабораторію акредитації.

За час відсторонення Перера пропустив ряд матчів національної команди. Адвокати спортсмена заявили, що через дискваліфікацію той зазнав серйозного фінансового удару, а його репутація зазнала "непоправної шкоди".

Раніше, Прищепу дискваліфікували від усіх змагань через допінг.