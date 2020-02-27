Прищепу дискваліфікували від усіх змагань через допінг

Джерело - Чемпіон.
Дворазова чемпіонка Європи з бігу на дистанції 800 м Наталія Прищепа (Кроль) тимчасово відсторонена від участі в будь-яких змаганнях або заходах з легкої атлетики.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Athletics Integrity Unit.
Українку дискваліфікували до прийняття остаточного рішення на слуханні, проведеному згідно зі Світовими антидопінговими правилами з легкої атлетики або Кодексом доброчесності. У крові спортсменки виявлена заборонена речовина (гідрохлоротіазид).
Athletics Integrity Unit - це незалежна організація по боротьбі з допінгом в легкій атлетиці. На разі більше подробиць немає.