Прищепу дискваліфікували від усіх змагань через допінг

Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на дистанції 800 м Наталія Прищепа (Кроль) тимчасово відсторонена від участі в будь-яких змаганнях або заходах з легкої атлетики.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Athletics Integrity Unit.

Українку дискваліфікували до прийняття остаточного рішення на слуханні, проведеному згідно зі Світовими антидопінговими правилами з легкої атлетики або Кодексом доброчесності. У крові спортсменки виявлена заборонена речовина (гідрохлоротіазид).

Athletics Integrity Unit - це незалежна організація по боротьбі з допінгом в легкій атлетиці. На разі більше подробиць немає.