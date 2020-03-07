Нурмагомедов штовхнув ногою чемпіонський пояс Фергюсона

Джерело - isport.ua.
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов і американець Тоні Фергюсон провели першу прес-конференцію, присвячену їх бою.
Про це повідомляє UFC.
Під час заходу бійці зійшлися у дуелі поглядів. Спортсмени почали зі словесної перепалки, після чого Фергюсон поклав свій пояс тимчасового чемпіона UFC на підлогу.
В результаті Хабіб штовхнув ногою трофей Тоні, а той у відповідь вклонився і відправив Нурмагомедова повітряний поцілунок.
Поєдинок Нурмагомедова і Фергюсона відбудеться у Нью-Йорку 18 квітня.
THE RIVALRY IS BACK!— UFC (@ufc) March 6, 2020
🏆 @TeamKhabib vs 🕶 @TonyFergusonXT
We'll see you soon, Brooklyn! #UFC249 pic.twitter.com/UzoNpJ9xnw
Раніше повідомлялося, що Хабібу Нурмагомедову не цікавий реванш із Мак-Грегором.
Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.