Нурмагомедов штовхнув ногою чемпіонський пояс Фергюсона

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов і американець Тоні Фергюсон провели першу прес-конференцію, присвячену їх бою.

Про це повідомляє UFC.

Під час заходу бійці зійшлися у дуелі поглядів. Спортсмени почали зі словесної перепалки, після чого Фергюсон поклав свій пояс тимчасового чемпіона UFC на підлогу.

В результаті Хабіб штовхнув ногою трофей Тоні, а той у відповідь вклонився і відправив Нурмагомедова повітряний поцілунок.

Поєдинок Нурмагомедова і Фергюсона відбудеться у Нью-Йорку 18 квітня.

