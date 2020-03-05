Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я планує заборонити проведення масових заходів в Україні.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Найближчим часом, на жаль, ми будемо вимушені запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи, щоб зменшити масові скупчення людей", – розповів Ляшко.

Наразі в Україні є близько 10 підозр на коронавірус.

Нагадаємо, матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус.

Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.