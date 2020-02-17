Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи

Українці здобули дві золоті медалі

Джерело - Експресо.

На чемпіонаті Європи-2020 з боротьби, який пройшов у Римі, українські спортсмени завоювали 13 медалей.

Про це повідомляє НОК у Facebook.

У період 10-16 лютого у столиці Італії, Римі, пройшов чемпіонат Європи з боротьби. Українцям вдалось завоювати 13 нагород, серед них 2 золоті, 3 срібні, 8 бронзові медалі.

Греко-римська боротьба:

Золото – Семен Новіков (87 кг)

Бронза – Ленур Теміров (63 кг), Микола Кучмій (130 кг)

Жіноча боротьба:

Золото - Юлія Ткач-Остапчук (62 кг)

Срібло - Оксана Лівач (50 кг), Соломія Винник (55 кг), Аліна Акобія, Бронза - Ангеліна Лисак (59 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) і Аліна Махиня-Бережна (72 кг).

Вільна боротьба:

Бронза - Ерік Арушанян (65 кг), Василь Михайлов (79 кг).