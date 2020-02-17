Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи

Джерело - Експресо.
На чемпіонаті Європи-2020 з боротьби, який пройшов у Римі, українські спортсмени завоювали 13 медалей.
Про це повідомляє НОК у Facebook.
У період 10-16 лютого у столиці Італії, Римі, пройшов чемпіонат Європи з боротьби. Українцям вдалось завоювати 13 нагород, серед них 2 золоті, 3 срібні, 8 бронзові медалі.
Греко-римська боротьба:
Золото – Семен Новіков (87 кг)
Бронза – Ленур Теміров (63 кг), Микола Кучмій (130 кг)
Жіноча боротьба:
Золото - Юлія Ткач-Остапчук (62 кг)
Срібло - Оксана Лівач (50 кг), Соломія Винник (55 кг), Аліна Акобія, Бронза - Ангеліна Лисак (59 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) і Аліна Махиня-Бережна (72 кг).
Вільна боротьба:
Бронза - Ерік Арушанян (65 кг), Василь Михайлов (79 кг).