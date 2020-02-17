 Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи | Боротьба | Champion.com.ua
Мій профіль
Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини
Сьогодні 15:15 1980
Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 18:25 1186
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:48 5741
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:00 281
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:50 1270
ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії
Сьогодні 14:46 812
У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою
Сьогодні 12:19 219
Легендарну українську біатлоністку звинуватили у корупції
Сьогодні 11:38 1791
Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 11:19 636
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
Сьогодні 10:15 7554
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:10 Футбол Блохін: Мені у Динамо не вистачило часу 1
18:55 Футбол Львів віддав легіонера чемпіону Фінляндії 160
18:40 Футбол Клопп побив клубний рекорд Ліверпуля 465
18:25 Бокс Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес 1186
18:10 Футбол Шахтар відправив Бутка у польський клуб 346
17:54 Футбол Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна 243
17:38 Боротьба Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи 292
17:20 Теніс Стаховський вказав термін, коли може завершити кар'єру 210
17:04 Футбол Динамо припиняє випуск клубного журналу 345
16:48 Пряма трансляція Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE 5741
16:46 Футбол Гвардіола пообіцяв гравцям залишитися у Манчестер Сіті 567
16:36 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 806
16:28 Футбол Агробізнес переграв Юність у контрольному матчі 236
16:11 Футбол Гірник-Спорт та Металіст 1925 не виявили переможця у контрольному матчі 209
15:57 Біатлон Екгофф розкритикувала легендарну російську чемпіонку 836
15:40 Біатлон Фуркад: Я пишаюся братами Бо 538
15:25 Фігурне катання Українці виграли золото і срібло на турнірі в Угорщині 402
15:15 Плавання Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини 1980
15:00 Футбол Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція 281
14:56 Шахи Музичук здобула бронзу на Супертурнірі у США 1781
14:50 Футбол Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція 1270
14:46 Біатлон ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії 812
14:29 Легка атлетика Українки вибороли срібло на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті 371
14:17 Біатлон Бо відповів на критику російських уболівальників 599
13:59 Стрибки у воду Українські стрибунки у воду вибороли бронзу на турнірі у Мадриді 239

Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи

Сьогодні 17:38 292 0
Українці здобули дві золоті медалі
Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи
#Рим, #Україна

Джерело - Експресо.

На чемпіонаті Європи-2020 з боротьби, який пройшов у Римі, українські спортсмени завоювали 13 медалей.

Про це повідомляє НОК у Facebook.

У період 10-16 лютого у столиці Італії, Римі, пройшов чемпіонат Європи з боротьби. Українцям вдалось завоювати 13 нагород, серед них 2 золоті, 3 срібні, 8 бронзові медалі. 

Греко-римська боротьба:

Золото – Семен Новіков (87 кг)

Бронза – Ленур Теміров (63 кг), Микола Кучмій (130 кг)

Жіноча боротьба:

Золото - Юлія Ткач-Остапчук (62 кг)

Срібло - Оксана Лівач (50 кг), Соломія Винник (55 кг), Аліна Акобія, Бронза - Ангеліна Лисак (59 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) і Аліна Махиня-Бережна (72 кг).

Вільна боротьба:

Бронза - Ерік Арушанян (65 кг), Василь Михайлов (79 кг).

Коментарі ()