Василь Михайлов посів третє місце на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Василь Михайлов приніс збірній України першу медаль чемпіонату Європи з вільної боротьби у Римі.

У поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 79 кг українець зустрічався з болгарином Джемалем Алі. У підсумку Михайлов зміг здобути дострокову перемогу із рахунком 11:0.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.

Нагадаємо, Арушанян приніс Україні першу медаль чемпіонату Європи з вільної боротьби.

Раніше, Новіков став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби.