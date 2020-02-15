 Михайлов здобув для України другу медаль чемпіонату Європи у вільній боротьбі | Боротьба | Champion.com.ua
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Михайлов здобув для України другу медаль чемпіонату Європи у вільній боротьбі

Вчора 23:22 118 0
Василь Михайлов посів третє місце на чемпіонаті Європи
Михайлов здобув для України другу медаль чемпіонату Європи у вільній боротьбі
#Михайлов

Джерело - Чемпіон.

Василь Михайлов приніс збірній України першу медаль чемпіонату Європи з вільної боротьби у Римі.

У поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 79 кг  українець зустрічався з болгарином Джемалем Алі. У підсумку Михайлов зміг здобути дострокову перемогу із рахунком 11:0.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби відбувається в Римі та буде тривати до 16 лютого.

Нагадаємо, Арушанян приніс Україні першу медаль чемпіонату Європи з вільної боротьби.

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