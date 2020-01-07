Закон про легалізацію грального бізнесу - лохотрон, - юрист

В Україні потрібен окремий закон про букмекерську діяльність і лотереї - в інтересах спорту.

Про це в коментарі Чемпіону розповів відомий спортивний юрист Юрій Юрченко.

"Законопроект "Про легалізацію грального бізнесу" зовсім не радує український спорт та не враховує інтереси безпосередньо спорту! Це не легалізація, а черговий лохотрон за рахунок спорту і прикриваючись спортом. З таким бюджетом не буде, ні нової інфраструктури, ні зарплатні тренерам. Це ще гірше ніж є.

Що потрібно? Все просто: 2 статті по спорту і його прав і фінансування і визначити що спорт отримує конкретний відсоток від податків із доходів букмекерів і лотерей - 60%; медицина і культура по 20% (а не разом з культурою і медициною) . Інакше, наприклад, дадуть тільки 60 млн - на всіх і тільки з ліцензій? А з доходів букмекерів та лотерей собі заберуть?" - зазначив Юрченко.