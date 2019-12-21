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Поліція закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні

Сьогодні 14:53 238 0
Також вилучено обладнання, в тому числі 2300 комп'ютерів, на суму близько 50 млн грн.
Поліція закрила майже 5300 гральних закладів по всій країні

Джерело - Національна поліція.

За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова поліція закрила вже майже 5300 гральних закладів по всій країні.

Про це повідомляє Національна поліція.

"У країні налічувалося всього близько 5300 незаконних гральних закладів, в тому числі і лотереї, які відтепер постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також мова йде і про букмекерські контори, казино та інші гральні заклади", - сказав глава управління департаменту стратегічних розслідувань Володимир Околита.

Також вилучено обладнання, в тому числі 2300 комп'ютерів, на суму близько 50 млн грн.

Раніше Зеленський доручив до 1 жовтня розробити закон про легалізацію букмекерів.

Також, в Україні ліквідували Міністерство молоді та спорту.

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